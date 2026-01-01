Jede Menge Ärger
82 Min.Ab 12
82 Min.Ab 12
Jede Menge Ärger
Eliot Arnold hat Ärger mit seinem Sohn. Der schleicht sich nachts auf das Grundstück seiner Angebeteten, und die ist ausgerechnet die Tochter eines Gauners. Damit bringt er eine chaotische Hetzjagd in Gang, denn die Unterwelt ist auf der Suche nach einem mysteriösen Koffer. Inhalt: eine Mini-Atombombe. Während Berufskiller, Mafiosi, FBI-Agenten und Kleinganoven der Bombe hinterher jagen, versucht Eliot, seinen Sohn unbeschadet aus der Affäre zu retten ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH