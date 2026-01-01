Jesse James Caston: Blutiger Amoklauf in Louisiana
Jesse James Caston: Blutiger Amoklauf in Louisiana
In den Hinterwäldern von Louisiana erschießt Jesse James Caston seine Frau und ihre beste Freundin ... und löst damit einen blutigen Amoklauf aus, der seine eigenen Stieftöchter in Gefahr bringt und das FBI auf die Probe stellt. Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.