Jesse Stone - Eiskalt
84 Min.Ab 12
Jesse Stone - Eiskalt
Tom Selleck beeindruckt in einem Kriminaldrama voller düsterer Geheimnisse: Der nachdenkliche Jesse Stone ist der frischgebackene Polizeichef von Paradise, einer ruhigen Küstenstadt, deren Postkartenidylle die dunklen Abgründe der Gemeinde kaschiert. Stone hat es mit einer Reihe scheinbar wahlloser Morde zu tun, einzig die Skrupellosigkeit verbindet die schrecklichen Verbrechen.
Genre:Mystery, Thriller
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH