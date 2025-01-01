Jesse Stone: Verlorene Unschuld
88 Min.Ab 12
Jesse Stone: Verlorene Unschuld
Intelligenter Krimi mit Tom Selleck als wortkarger Kommissar: Als die Leiche eines jungen Mädchens in der Kleinstadt Paradise gefunden wird, stellt Ex-Polizeichef Jesse Stone seine eigenen Ermittlungen an. Er stößt auf Geheimnisse, Lügen und Machtspiele. Sein offizieller Nachfolger sieht den Alleingang Stones nicht gerne - Spannungen und Konflikte sind die Folge. Wird der Tod des Mädchens je aufgeklärt werden?
Genre:Krimi, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH