Jet Li - Kung Fu Cult Master
Jet Li - Kung Fu Cult Master
Chang Mo-Kei (Jet Li) muss als Kind mitansehen, wie seine Eltern von rivalisierenden Kämpfern getötet werden. Ein mystischer Kung-Fu-Schlag verflucht ihn – er kann keine Kampftechniken erlernen. Jahre später wird der Fluch gebrochen, und Mo-Kei entwickelt sich zum mächtigsten Kämpfer seiner Zeit. Mit geheimen Techniken bewaffnet, stellt er sich den Feinden der Ming-Sekte, die ein magisches Schwert suchen, das einst von einem seiner Vorfahren auf einer abgelegenen Insel versteckt wurde. Zwischen politischen Intrigen, brutalen Kämpfen und der Rivalität der sechs großen Schulen entbrennt ein Krieg um Macht und Wahrheit. Der Kaiser zieht im Hintergrund die Fäden und spielt die Sekten gegeneinander aus. Als Mo-Kei die Wahrheit erkennt, kommt es zur finalen Abrechnung – ein explosiver Showdown, der über das Schicksal der Kampfkunstwelt entscheidet.