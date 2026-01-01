Jet Li - My Father Is A Hero
Jet Li - My Father Is A Hero
Kung Wei (Jet Li) ist ein chinesischer Elitepolizist, der tief in eine gefährliche Terrororganisation in Hongkong eingeschleust wird. Während er sich als Gangmitglied behauptet und einen internationalen Waffendeal sabotiert, leidet seine Familie in Peking: Seine Frau ist schwer krank, sein Sohn Ku ein junger Kampfkünstler, der sich nach seinem Vater sehnt. Als Wei's Tarnung zu platzen droht und seine Frau stirbt, begibt sich Ku mit einer mutigen Polizistin auf eine riskante Reise, um seinen Vater zu finden. Doch die Gang hat bereits Verdacht geschöpft. Ku gerät in die Fänge des skrupellosen Gangbosses Po, und Wei muss alles riskieren, um seinen Sohn zu retten. In einem dramatischen Showdown kämpfen Vater und Sohn Seite an Seite gegen eine Übermacht – mit bloßen Fäusten, explosiven Moves und unerschütterlicher Entschlossenheit.