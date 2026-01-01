JFK: Tatort Dallas
JFK: Tatort Dallas
In Oliver Stones packendem Politthriller JFK folgt der Zuschauer dem unbeirrbaren New‑Orleans‑Staatsanwalt Jim Garrison, der nach dem Attentat auf Präsident John F. Kennedy zunehmend am offiziellen Bericht der Warren-Kommission zweifelt. Während er Indizien sichtet, Zeugen befragt und Verbindungen zwischen Lee Harvey Oswald, zwielichtigen Figuren aus New Orleans sowie mächtigen Behördenvertretern aufdeckt, entfaltet sich ein komplexes Netz aus Widersprüchen, Vertuschungen und möglichen politischen Motiven. Garrisons Ermittlungen führen ihn tief hinein in Theorien über eine weitreichende Verschwörung, getrieben von Kräften innerhalb des Geheimdienstapparats, dem Militär und anti‑kubanischen Aktivisten. Im Mittelpunkt steht sein Prozess gegen den Geschäftsmann Clay Shaw, in dem Garrison die „Magic‑Bullet‑Theorie“ und die Alleintäterschaft Oswalds infrage stellt. Obwohl der Fall scheitert, bleibt seine Suche nach Wahrheit ein Symbol für den Zweifel, der das Kennedy‑Attentat bis heute umgibt.