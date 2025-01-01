Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joe - Die Rache ist sein

Joe - Die Rache ist sein

Ex-Häftling Joe Ranson führt mit regelmäßigem Alkoholkonsum, kaputter Ehe und zurückgelassenen Kindern selbst nicht gerade ein tugendhaftes Leben. Trotzdem gibt er dem erst 15jährigen Gary einen Job in seinem Forstbetrieb - und damit auch eine Chance auf ein neues Leben. Denn Garys Eltern sind schwer alkohol- und drogensüchtige Herumtreiber auf dem Weg in den kriminellen Abgrund.

Genre:
Drama
Produktion:
United States, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Videorechte & Bilderrechte: Netzkino & Textrechte: Spotfilm Networx GmbH