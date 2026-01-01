Joe Dreck 2: Beautiful Loser
106 Min.Ab 12
106 Min.Ab 12
Joe Dreck 2: Beautiful Loser
David Spade und Christopher Walken unterhalten in einem skurrilen Abenteuer, bei dem kein Auge trocken bleibt: Vokuhila-Träger Joe genießt sein Leben an der Seite seiner Traumfrau Brandy, als ein Tornado ihn auf wundersame Weise in die Vergangenheit katapultiert. Während seiner Reise durch Raum und Zeit, begegnet Joe schrägen Typen und gerät in absurde Situationen.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH