Joel Rifkin: Geständnisse eines Serienmörders
81 Min.Ab 12
Er streift durch New York und lässt seiner Mordsucht an Prostituierten freien Lauf. Mindestens neun Frauen fallen Joel Rifkin in den frühen 1990er Jahren zum Opfer. Nun bricht er sein Schweigen und erzählt vor laufender Kamera, wie er seine Taten und deren Organisation vor Familien, Freunden und den Gesetzeshütern verborgen hielt.
Genre:Spezial, Krimi
Produktion:US, 2021
