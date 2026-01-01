John Carpenter's Ghosts of Mars
95 Min.Ab 18
95 Min.Ab 18
John Carpenter's Ghosts of Mars
Im Jahr 2176 erobert die Menschheit den Planeten Mars und beutet dessen Rohstoffe aus. Aus einer Minenarbeitersiedlung soll Polizistin Ballard den gefürchteten Verbrecher James "Desolation" Williams in die Marsmetropole überführen. Vor Ort wartet jedoch eine Überraschung auf sie: Eine geheimnisvolle Macht aus dem Planeteninneren ergreift Besitz von den Arbeitern und verwandelt sie in mordgierige Zombies ...
Genre:Science Fiction, Horror, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH