John dies at the end
John dies at the end
Es ist eine neue Droge, die ihre Benutzer durch Zeit und Dimensionen driften lässt, ihr Straßenname: "Sojasoße". Für manche ist sie tödlich, andere sind nach dem Trip befallen. Die weltweite Invasion ist schleichend, die Menschheit braucht jetzt Helden. Was sie stattdessen bekommt, sind die verpeilten Kollege-Abbrecher John und Dave. Können diese beiden die Welt vor dem drohenden Horror bewahren? Vermutlich nicht. Regisseur Don Coscarelli ist zurück! Zehn Jahre sind seit dem Elvis im Altenheim-vs-Mumie-Spaß BUBBA HO-TEP und ganze 14 seit dem Abschluss seiner legendären PHANTASM-Tetralogie vergangen. Und der Großmeister hat nichts von seinem Biss verloren! Ihm zur Seite steht Arthouse-Ikone Paul Giamatti als Co-Produzent. In der Verfilmung des gleichnamigen Kultromans von David Wong passiert von der ersten Minute an immer genau das, womit man gerade am wenigsten rechnet.