John F. Kennedy - Tatort Dallas
John F. Kennedy - Tatort Dallas
Am späten Vormittag des 22. November 1963 verändert ein Schuss die Welt. Auf den Straßen von Dallas wird John F. Kennedy, der junge Präsident der Vereinigten Staaten, erschossen. Unverzüglich setzen die Ermittlungen ein, und schon wenige Stunden später wird der vermeintliche Attentäter verhaftet. Doch Staatsanwalt Jim Garrison glaubt nicht an die Schuld von Lee Harvey Oswald und setzt seine Untersuchungen auch gegen die offiziellen Regierungserklärungen fort.
Genre:Historisches Drama
Produktion:US, 1991
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Regency Entertainment (UK) Ltd.