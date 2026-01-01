Vor TV
John Wick: Kapitel 4
164 Min.Ab 18
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John Wick: Kapitel 4
John Wick stellt sich im vierten Teil der Action-Reihe seinem bisher gefährlichsten Gegner: John Wick setzt alles daran, sich an der Hohen Kammer zu rächen und tötet den Ältesten - ein Akt, der den Marquis de Gramont auf den Plan ruft. Dieser verspricht, Wick endgültig auszulöschen, und zwingt dessen ehemaligen Freund Caine in den Dienst der Kammer. Während alte Allianzen auf die Probe gestellt werden, bleibt Wick nur ein letzter Ausweg: ein rituelles Duell gegen den Marquis ...
Genre:Action
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© LEONINE Licensing AG