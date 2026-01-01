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Joko und Klaas gegen ProSieben - Klaas' persönliches Best-of

Joko und Klaas gegen ProSieben - Klaas' persönliches Best-of

145 Min.Ab 12
ProSieben145 Min.Ab 12
ProSieben
Joko und Klaas gegen ProSieben - Klaas' persönliches Best-of

Joko und Klaas gegen ProSieben - Klaas' persönliches Best-of

Im Kampf zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber um 15 Live-Minuten fordern Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt seit nunmehr 33 Folgen ihren Sender heraus. Zeit, auf einige persönliche Highlights der Show zurückzublicken. Funkturm besteigen, Flugzeug landen, Stuntlizenz erwerben - Klaas präsentiert sein ganz persönliches Best-of aus "Joko & Klaas gegen ProSieben".

Genre:
Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:
DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© ProSieben