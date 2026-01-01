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Joko & Klaas live am Nachmittag - Ihr Problem ist unsere Leidenschaft

Joko & Klaas live am Nachmittag - Ihr Problem ist unsere Leidenschaft

41 Min.Ab 12
ProSieben41 Min.Ab 12
ProSieben

Joko & Klaas live am Nachmittag - Ihr Problem ist unsere Leidenschaft

Einmalig und live: Als Strafe für ihre Niederlage bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" schickt ihr Arbeitgeber Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf live für eine Stunde mit einer besonderen Call-in-Show auf Sendung. In "Joko & Klaas live am Nachmittag" können Zuschauer:innen über die ProSieben-App und per Telefon alle Fragen an Joko und Klaas stellen, auf die das Moderatoren-Duo eine Antwort finden wird - und finden muss.

Genre:
Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:
DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© ProSieben