Joko & Klaas live am Nachmittag - Ihr Problem ist unsere Leidenschaft
41 Min.Ab 12
41 Min.Ab 12
Joko & Klaas live am Nachmittag - Ihr Problem ist unsere Leidenschaft
Einmalig und live: Als Strafe für ihre Niederlage bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" schickt ihr Arbeitgeber Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf live für eine Stunde mit einer besonderen Call-in-Show auf Sendung. In "Joko & Klaas live am Nachmittag" können Zuschauer:innen über die ProSieben-App und per Telefon alle Fragen an Joko und Klaas stellen, auf die das Moderatoren-Duo eine Antwort finden wird - und finden muss.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben