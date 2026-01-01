Jonathan
97 Min.Ab 12
Ansel Elgort brilliert in dem Science-Fiction-Drama von Bill Oliver: Bei Jonathan tritt ein sehr seltenes Phänomen auf - er hat zwei Persönlichkeiten, die sich tagsüber und nachts abwechseln. Die beiden sehen sich als Brüder und tauschen sich über Videos aus. Als Jonathan erfährt, dass John eine Freundin hat, keimen Konflikte in der Beziehung beider Identitäten auf. Jonathan verlangt die Trennung von Elena. Doch dann lernt auch er die junge Frau kennen und kommt ihr näher.
Genre:Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2018
12
Copyrights:© Palatin Media Film- & Fernseh GmbH