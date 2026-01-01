Julieta
Julieta
Julieta steht an einem Wendepunkt ihres Lebens: Eigentlich wollte sie mit ihrem Partner Lorenzo einen Neuanfang wagen, Madrid hinter sich lassen und nach Portugal ziehen. Doch eine zufällige Begegnung auf der Straße wirbelt all ihre Pläne durcheinander. Bea, einst die beste Freundin ihrer Tochter Antía, berichtet ihr, dass Antía nach zwölf Jahren Funkstille lebt – weit weg, mit eigener Familie. Für Julieta bricht eine verdrängte Welt wieder auf. Getrieben von der Hoffnung, ihrer Tochter noch einmal nah zu sein, bleibt sie in Madrid und kehrt in ihr früheres Wohnhaus zurück. Dort beginnt sie, in einem langen Brief ihre Vergangenheit aufzuschreiben: von jener schicksalhaften Zugfahrt als junge Frau, der leidenschaftlichen Beziehung zu dem Fischer Xoan, dem gemeinsamen Leben und dem Verlust, der sie beide erschütterte. Antía war einst ihr Halt – bis auch sie verschwand. Zwischen Erinnerung und Schmerz versucht Julieta nun zu verstehen, wie es so weit kommen konnte. Ein eindringliches Melodram über Schuld, Sehnsucht und die fragile Bindung zwischen Mutter und Tochter.