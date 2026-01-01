Jumanji: The Next Level
119 Min.Ab 12
119 Min.Ab 12
Jumanji: The Next Level
"Jumanji" geht in eine weitere Runde: Seit ihrem letzten Abenteuer haben sich Spencer, Martha, Bethany und Fridge ein stückweit auseinandergelebt. In den Ferien wollen sie sich wiedersehen, doch das Treffen verläuft anders als gedacht, denn Spencer lässt sich wieder in das mysteriöse Videospiel "Jumanji" hineinziehen und muss nun von seinen Freunden gerettet werden. Der Clou: Die Spieler sind im nächsten Level gelandet und müssen unbekannte Herausforderungen meistern.
Genre:Abenteuer, Action, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN