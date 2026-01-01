Jump, Darling
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Jump, Darling
Der fast 30-jährige Russell leidet an Depressionen. Er ist sich über seine Zukunft unsicher und beschließt, Drag Queen zu werden. Sein Freund ist damit nicht einverstanden. Um Abstand zu gewinnen, kümmert sich Russel um seine kranke Großmutter. Jump, Darling zeichnet ein warmes Bild der Beziehung zwischen den beiden. Gleichzeitig kommen sie dramatischen Familiengeheimnissen auf die Spur.
Genre:Drama, LGBTQ+, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© OUTtv Media B.V.