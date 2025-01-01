June
Die neunjährige June wird von anderen Kindern gemieden, misstrauisch beäugt und gemobbt. Sie wird von einer Pflegefamilie zur nächsten gereicht und scheint nicht wirklich in die geordnete Welt der anderen zu passen. Doch leider ist es mehr als nur ein Spleen, der June von ihren Altersgenossen unterscheidet. Obwohl sie versucht, gut zu sein, scheint ihr, egal wo sie hingeht, eine Spur aus Chaos und Terror zu folgen. Erst als sie zu einem neuen Paar, Lily und Dave, geschickt wird, sieht es so aus, als ob ihr Leben endlich eine normale Richtung einschlägt. Doch das Mädchen mit dem Engelsgesicht verbirgt ein dunkles Geheimnis: Sie teilt ihren Körper mit einer uralten, übernatürlichen Macht, genannt Aer. Um sich selbst und ihre Familie zu retten, muss June ihr wahres Ich entdecken und den inneren Dämon besiegen. Nur dann wird es ihr gelingen, Liebe und Akzeptanz zu finden.