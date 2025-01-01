Junge Handwerker im Kampf gegen Discounter: Überlebens-Strategie des Handwerks
Sie sind jung, motiviert und wollen mit frischen Ideen in einem alten Handwerk durchstarten: Nachwuchsbäcker, -metzger und -brauer, deren Ziel es ist, aus klassischen Nahrungsmitteln etwas ganz Besonderes zu machen. Fleischerin Sophie Braumiller im bayerischen Alling hat den Hof der Eltern übernommen und züchtet nun edle Charolais-Rinder, deren Fleisch sie mit Online-Lieferungen und 24-Stunden-Automaten verkaufen will. Aber kann sich die 21-Jährige in der männerdominierten Landwirtschaft durchsetzen? Bäcker Julius Brantner (29) kreiert in seiner Backstube in München fast wöchentlich neue Brotsorten aus Bio-Getreide und Brauer Markus Hoppe (31) hat eine Riesensumme investiert, um ein modernes Kesselhaus zu errichten. Darin belebt er nachhaltig alte Biersorten wieder und erfindet neue dazu. Aber ist auf dem umkämpften Getränkemarkt noch Platz für einen, der sein Bier anders brauen will? Als Bäcker Julius der Vermieter kündigt, muss er schnell eine andere bezahlbare Backstube finden, sonst droht ihm das Aus. Schafft er es, oder muss er seine Bäckerei dicht machen? Die Focus TV Reportage über junge Meisterinnen und Meister, die mit Mut, Tatkraft und gegen viel Widerstand ihren Traum vom Leben für gute Nahrungsmittel verwirklichen.