Jungle
111 Min.Ab 12
111 Min.Ab 12
Jungle
Daniel Radcliffe und Thomas Kretschmann in einem Abenteuerfilm basierend auf wahren Begebenheiten: Auf seiner Rundreise durch Lateinamerika lernt Yossi Ghinsberg den Lehrer Marcus Stamm und kurz darauf dessen Freund Kevin Gale kennen. Als der Österreicher Karl Ruprechter auf die drei Männer trifft, überredet er sie zu einem abenteuerlichen Ausflug in den Dschungel. Sie stimmen zu und ahnen dabei nicht, dass sie einem Betrüger auf den Leim gegangen sind.
Genre:Action, Thriller
Produktion:AU, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Splendid Film GmbH