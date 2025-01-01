Vor TV
Seit Jahren arbeiten die Wissenschaftler Dr. Alex Hesse und Dr. Alex Arbogast an einer Pille, die Frauen eine sanftere Geburt ermöglichen soll. Doch kurz vor der Vollendung werden ihnen die Fördermittel entzogen. Tests an Schwangeren sind zu riskant, also schmieden sie einen Plan. Sie stehlen eine Eizelle und injizieren sie Dr. Hesse direkt in die Bauchhöhle. Und der Doc wird tatsächlich schwanger ...
Genre:Comedy, Romanze, Science Fiction
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH