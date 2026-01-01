Jurassic Galaxy
104 Min.Ab 12
104 Min.Ab 12
Jurassic Galaxy
In einer nicht allzu fernen Zukunft stürzt das Raumschiff 'Galileo' auf einem kargen, unwirtlichen Planeten ab, irgendwo in den Tiefen des Raums. Die einzige Chance für die Crew zu entkommen besteht darin, das weit entfernt niedergegangene Rettungsshuttle zu erreichen. Doch sie sind auf dem Planeten nicht allein. Blutrünstige Dinosaurier treiben hier ihr Unwesen. Auf ihrem gefährlichen Weg treffen sie zudem auf den mysteriösen Retch (Frankie Ray), der dort schon vor vielen Jahren gestrandet ist. Er scheint sich geistig zurückentwickelt zu haben und schon bald zeigt sich, dass der Planet selbst die Ursache dafür zu sein scheint...
Genre:Action, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH