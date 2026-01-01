Jurassic Island: Primeval Empire
Ein Team von Dokumentarfilmern sucht mit einer Gruppe von Forschern in den Tiefen des Amazonas nach neuen Tiergattungen und bisher unentdeckten Arten. Als sie in ihrem vorgesehenen Lager ankommen, sind sie zunächst verwundert, dieses zerstört vorzufinden. Das Team entschließt sich, seine Arbeit fortzusetzen, selbst auf die Gefahr hin, sich immer tiefer in bisher unbekanntes Territorium vorwagen zu müssen. Das Terrain und die dichte Vegetation bringen einige Teammitglieder an ihre Belastungsgrenzen, noch dazu ergreift einer ihrer einheimischen Führer panikartig die Flucht. Viel zu spät bemerken die Forscher, dass sie sich inmitten eines Jagdgebiets von tödlichen, prähistorischen Räuber befinden. Ein unerbittlicher Kampf gegen die Natur beginnt.