Jurassic Predator
Jurassic Predator
Als ihr Vater spurlos verschwindet, ist Laura Le Crois (Elena Lyons) gezwungen, in ihre Heimat zurückzukehren und nach dem Rechten zu sehen. Doch es hat sich viel verändert. Ihr Vater ist hoch verschuldet, ihr Ex-Freund ist Sheriff der Stadt und ihr Ex-Mann hat seinen Job als Professor an den Nagel gehängt und kauft nun Sumpfgebiete ein. Laura beschließt Bootstouren zu veranstalten, um wenigstens etwas Geld reinzuholen. Auf einer ihrer Touren beobachtet sie, wie zwei Hinterwäldler einen Körper in eine Alligatorengrube werfen, als wie aus dem Nichts aus dem Sumpf ein urzeitliches Reptil auftaucht und alles verschlingt: ein Pliosaurus! Über 15 Meter lang und ausgestattet mit rasiermesserscharfen Zähnen, wird dieser Gigant der Vorzeit der 'T-Rex des Ozeans' genannt. Laura muss nun ihre Crew vor diesem prähistorischen Monster retten und die Bewohner des Ortes warnen.