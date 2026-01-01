Kaddisch für einen Freund
94 Min.Ab 12
94 Min.Ab 12
Kaddisch für einen Freund
Ali Messalam ist 14 und hat von klein auf gelernt, "die Juden" zu hassen. In der Wohnung über Ali wohnt Alexander Zamskoy, ein russischer Weltkriegsveteran und Jude, einsam und alleine. Der alte Mann wird seit längerem von der Hausverwaltung und dem Sozialamt bedrängt, endlich in ein Altersheim zu ziehen. Gemeinsam mit den arabischen Jugendlichen in seinem Kiez bricht Ali bei ihm ein und sie verwüsten die Wohnung. Ali wird jedoch als einziger erkannt und bei der Polizei angezeigt. Nun droht ihm und seiner Familie die Abschiebung. Dem Jugendlichen bleibt nur eine Chance: Er muss Alexander helfen, dessen Wohnung zu renovieren.
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG