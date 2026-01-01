Kaltblütige Killer: Das Pfandhaus-Massaker | True Crime Doku
51 Min.Ab 16
51 Min.Ab 16
Kaltblütige Killer: Das Pfandhaus-Massaker | True Crime Doku
Im Juli 1996 betraten zwei Männer ein Pfandhaus in Birmingham, Alabama, und ermordeten die Angestellten auf brutale Weise. Ohne dass die Täter es wussten, zeichnete eine geheime Überwachungskamera den Mord auf. Die Polizei und das FBI veröffentlichten die Bilder des Verbrechens in den Medien und konnten die Täter schnell identifizieren. Jetzt mussten die Behörden zwei eiskalte Mörder aufspüren, die sich der Strafverfolgung wegen Mordes ersten Grades bewusst waren. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71