Kampf gegen illegales Tuning: Der E-Bike Boom und seine Schattenseiten
Rund 10 Milliarden Euro haben Deutschlands Fahrrad-Händler im vergangenen Jahr umgesetzt: Ein Plus von 40 %. 2021 winkt der nächste Verkaufsrekord. Ein Grund dafür ist der Trend zum Elektro-Bike: Die strombetriebenen Räder fahren sich nicht nur komfortabel, sie sind im Schnitt mit 1300 Euro pro Stück auch deutlich teurer als herkömmliche Stahlesel. Was leisten die smarten Pedelecs, wie sicher sind sie und lohnt sich solch eine Investition? Focus TV hat dazu den Alltag in einem der größten Fahrradläden Deutschlands in Mainz dokumentiert, Akku-Räder auf Herz und Nieren getestet und die Polizei in Darmstadt bei einer E-Bike-Kontrolle begleitet. Viele rasante Akku-Räder verursachen nämlich auch viele schwere Unfälle. Was nur wenige wissen: E-Bikes sind oft getunt und stromern zu schnell. Die Reporter sind außerdem in Berlin mit einem Vermieter von E-Bikes unterwegs und begleiten Rad-Detektive auf der Suche nach gestohlenen Pedelecs. Ob sie fündig werden und einen Dieb stellen können? Die Focus TV Reportage über den großen E-Bike-Boom auf deutschen Straßen, seine Licht- und seine Schattenseiten.