Kampf gegen Klischees: Josefine repariert gigantische Mähdrescher
Sie hämmern, schrauben und sägen: Junge Frauen in typischen Männerberufen. Dabei arbeiten in Deutschlands Bau- und Metallbranche heutzutage weniger als 13 Prozent Frauen, im Kfz-Gewerbe ist nicht einmal jeder zwanzigste Azubi weiblich. Wie ergeht es ihnen in solch einem Job und warum haben sie sich dafür entschieden? Werden sie von ihren männlichen Kollegen respektiert oder eher belächelt? Um das zu erfahren, hat Focus TV junge Handwerkerinnen in ihrem Alltag begleitet: Mechatronikerin Josefine Baisl repariert und fährt in Bayern gigantische Mähdrescher, während Melanie Hofer in ihrer Ausbildung zur Werkzeugmacherin gerne an tonnenschweren Maschinen schuftet. Die Focus TV Reportage über Frauen, die beruflich "ihren Mann stehen" und gegen alle Klischees ein gemeinsames Ziel verfolgen: Gleichgesinnte für ihr Handwerk zu begeistern.