Kampf um eine Existenz: Spaniens Krisen-Opfer auf Jobsuche
Milliardenschulden, Bauruinen allerorten, jeder zweite Jugendliche ohne Job: Düsterer hätte die Lage in Spanien zu Zeiten der Krise kaum sein können. Weil sie in der Krise zu Hause keine Zukunft mehr sehen, kehren immer mehr Spanier ihrer Heimat den Rücken. Und sie kommen dorthin, wo die Wirtschaft noch boomt: Nach Deutschland. Das oberfränkische Wunsiedel, wo gerade Bäcker, Hoteliers, Supermarktketten und Handwerksbetriebe händeringend nach Arbeitskräften suchen, wirbt sogar mittels einer Agentur vor Ort um die Krisenverlierer aus Südeuropa. Mit Sprachkursen, günstigen Wohnungen und sicheren Arbeitsverträgen will man die Iberer ins Fichtelgebirge locken. In der Kleinstadt Padrón in Galicien fällt die Idee auf fruchtbaren Boden: Allein auf die ersten 13 ausgeschriebenen Stellen aus Wunsiedel bewarben sich dort mehr als 500 Spanier. Wie ergeht es den Südeuropäern fern der Heimat, mit welchen Problemen kämpfen sie, und wie groß ist der Kulturschock an ihrem neuen Lebensmittelpunkt? Focus TV begleitet drei junge Spanier an ihrem ersten Arbeitstag in Deutschland. Und besucht einen ihrer Landsleute bei dem Versuch, ganz ohne Sprachkenntnisse und Wohnung auf eigene Faust in München zu überleben. Wird das Experiment gelingen?