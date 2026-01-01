Kampf und Untergang der deutschen Kriegsmarine 3
Kampf und Untergang der deutschen Kriegsmarine 3
"Kampf an allen Küsten" Kommodore Ruge besichtigt Minensuchverbände im Westen - Bau von Schnellbooten und erste Probefahrt - Schwere Marineartillerie an der Kanalküste - Auslegen einer Netzsperre -Minensuchboote im Einsatz - Beschießung der französischen Flotte in Mers-el Kebir durch britische Streitkräfte - Unternehmen "Seewölfe": die beabsichtigte deutsche Landung in England - an der französischen Küste - Minensuchboote im Gefecht - Operation "Cerberus": der Durchbruch schwerer Schiffe durch den Kanal - Einsatz einer Schnellbootflotille Sicherungsverbände im Kanal - Schwarzes Meer, Mittelmeer - Marinekriegsschule Flenzburg-Mürwig ----- "Von Invasion zu Kapitulation" Alliierte Landung in Italien - Bombentreffer auf Vorpostenboot - Zerstörergefechte in der Biskaya - Invasion in der Normandie - Ausrüstung deutscher U-Boote mit dem Schnorchel- einsatz der Kleinkampfverbände im Westen - Nachschub für die Krimkämpfer - Nachschub für die Kurlandfront - Auslegen einer Netzsperre im finnischen Meerbusen - Deutsche Seestreitkräfte vor Narwa - Evakuierung der estnischen Bevölkerung - Unterstützung der Landfront durch Schnellboote - Räumung der Halbinsel Sworbe - Rückzug im Osten - Kriegsende - Verhaftung der Reichsregierung unter Großadmiral Dönitz - Die Sieger in Kiel - Die zerstörten Kieler Werften - Schiffsfriedhof in der Heikendorfer Bucht.