Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Kannste Kanzleramt? Baerbock, Laschet und Scholz zurück in der Schule

Kannste Kanzleramt? Baerbock, Laschet und Scholz zurück in der Schule

104 Min.Ab 12
ProSieben104 Min.Ab 12
Joyn+
ProSieben

Kannste Kanzleramt? Baerbock, Laschet und Scholz zurück in der Schule

Kreuzverhör im Klassenzimmer: 16 Schüler:innen aus ganz Deutschland zwischen 8-13 klopfen die Fähigkeiten der Kanzlerkandidat:innen ab. Auf dem Stundenplan von Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz stehen Fragen, die Kindern auf der Seele brennen. Digitale Schule, Klimaschutz, Fremdenfeindlichkeit: Wie lauten die Antworten der Kandidat:innen? Können sie den Kindern ihre politischen Ziele verständlich erklären? Und welches Zeugnis stellen die Kids ihnen am Ende aus?

Genre:
Spezial, Politik, Talk
Produktion:
DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© SAT.1