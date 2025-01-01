Karpfenangeln 20kg+ am großen Fluss
Eine neue Live-Videoproduktion von Michael Komuczki über das Angeln auf Großkarpfen am Donaustrom. Mt seinem Angelpartner Walter Mayer konnte Michael an der Donau westlich von Wien mehrere Karpfen von über 20 Kg ber den Kescher führen. Diese Produktion dokumentiert das Angelgeschehen und die Fangerfolge der beiden Balzer-Teamangler am großen Fluss. Diese Videoproduktion gibt Ihnen auch einen detaillierten Einblick in Ihre Vorgangsweise beim Karpfenangeln. Live-Bisse und beindruckende Aufnahmen des Habitats verleihen dieser Produktion eine besondere Aussagekraft. Eine weitere beeindruckende Botschaft, die bekundet, dass die Beiden der old new generation des Karpfenangelns, noch lange nicht zum alten Eisen gehören.
