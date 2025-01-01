Karpfenangeln am Fluß
21 Min.Ab 12
21 Min.Ab 12
Karpfenangeln am Fluß
Begleitet Karpfenexperte Robin Illner eine Nacht an einen Fluss zum Karpfenangeln. Kleinschrittig wird erläutert, wie bei niederigen Wassertemperaturen Karpfen zu überlisten sind. In diesem Film wird auf die Platzwahl eingegangen, erläutert, welche Köder die besten sind und gezeigt, wie erfolgreiche Montagen zum Flußangeln gebaut werden.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:de, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Robin Illner