Karpfenangeln: So klappts im Herbst und Winter
20 Min.Ab 12
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Karpfenangeln: So klappts im Herbst und Winter
Das Karpfenangeln im Winter unterscheidet sich grundlegend von der Sommerangelei. Die Fische fressen jetzt deutlich weniger und halten sich oft in den tiefen Löchern unserer Seen auf. Wie wir sie dort finden und erfolgreich an den Haken locken, erklärt Friedfisch-Experte Robin Illner.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
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