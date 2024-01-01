Zum Inhalt springenBarrierefrei
KAUWBOY - Kleiner Vogel, großes Glück

78 Min.Ab 6
Himmlisches Kino78 Min.Ab 6
Als der 10-jährige Jojo auf dem Nachhauseweg ein aus dem Nest gefallenes Vogelküken findet, beschließt er es mit nach Hause zu nehmen und sich fortan um "Jack" zu kümmern. Nach kurzer Zeit entwickelt sich daraus eine intensive Freundschaft und gemeinsam mit seiner besten Freundin Yenthe machen sie sich an das Abenteuer, dem Küken das Fliegen beizubringen.

Genre:
Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© 2024 Great Movies