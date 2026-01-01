Kein Gewissen: Der kaltblütige Mörder Aimal Kasi | True Crime Doku
52 Min.Ab 16
52 Min.Ab 16
Kein Gewissen: Der kaltblütige Mörder Aimal Kasi | True Crime Doku
Staffel 4, Episode 15: Wütend über die US-Politik im Nahen Osten, ermordete Mir Aimal Kasi kaltblütig zwei CIA-Agenten, während diese an einer Ampel in ihren Autos warteten. Während die Nation geschockt reagierte, floh der Täter aus dem Land und wurde auf die Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen des FBI gesetzt, mit einer Belohnung von 2 Millionen Dollar für seine Ergreifung. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71