Kein Mann für eine Nummer
95 Min.Ab 6
95 Min.Ab 6
Kein Mann für eine Nummer
Event-Managerin Lilian beschließt frustriert, ihrem wilden Liebesleben abzuschwören, bis der Richtige gefunden ist. Doch dann bekommt Lilian wegen eines Defekts an ihrem Handy den lebensfrohen Sonnyboy und Macho Marc dauernd in ihre Leitung. Die beiden streiten sich pausenlos, bis Marc eines Tages dahinterkommt, wie attraktiv seine resolute Gesprächspartnerin ist. Um Lilian ins Bett zu bekommen, stellt er sich ihr als schüchterner Italiener Michele vor.
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1