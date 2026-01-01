Kein Mittel gegen Liebe
103 Min.Ab 6
103 Min.Ab 6
Kein Mittel gegen Liebe
Marley steht mitten im Leben. Die junge Frau ist selbstbewusst, schlagfertig und lebt ein sorgenfreies Leben in New Orleans. Auf die große Liebe hat sie keine Lust, stattdessen genießt sie zwanglose Dates und die Gesellschaft ihrer besten Freundinnen. Bei einem Arztbesuch flirtet sie nicht nur mit ihrem Arzt Julian, sondern bekommt auch eine fatale Diagnose: Krebs im Endstadium. Dabei möchte Marley noch so viel erleben, doch die Zeit läuft ihr davon.
Genre:Tragikomödie, Romanze
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH