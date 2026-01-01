Kein Respekt vor der Polizei? Einsätze in Stadt und Land
47 Min.Ab 12
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Kein Respekt vor der Polizei? Einsätze in Stadt und Land
Die Polizei - dein Freund und Helfer: Rund 270.000 Beamte schieben in Deutschland Dienst, die meisten von ihnen in den Problemvierteln der Ballungsgebiete. Focus TV hat die Bundespolizei an den Münchner Großbahnhöfen und Dorfpolizisten der Lüneburger Heide bei Einsätzen in Stadt und Land begleitet. Die Focus TV Reportage über den Polizeialltag der Gegensätze im sozialen Brennpunkt der Großstadt und im idyllischen Dorf auf dem Land.
Genre:Nachrichtenmagazin
Altersfreigabe:
12
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