Keine Masken - Deutschland hat Angst um Pflegeheimbewohner!
14 Min.Ab 12
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Keine Masken - Deutschland hat Angst um Pflegeheimbewohner!
Die aktuelle Lage fördert auch kreative Ideen - mit karitativem Zweck. Das Theater in Gera hat seit mehreren Wochen seine Pforten geschlossen. Wegen Corona steht das kulturelle Leben der Stadt beinahe still. Doch weil sich die Mitarbeiter des Theaters nicht einfach mit der Situation abfinden wollen, haben sie eine geniale Idee. In der Kostümwerkstatt, wo normalerweise ausgefallene Bühnengarderobe entsteht, werden jetzt Schutzmasken für den örtlichen Arbeiter-Samariter-Bund gefertigt. Der benötigt die Masken dringend in Rettungs- und Pflegemedizin und kann sein Glück kaum fassen, als das Theater die ersten Masken liefert. Die Focus TV Reportage über findige Ideen und Solidarität in der Krise.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71