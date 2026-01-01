Keine zweite Chance (1)
90 Min.Ab 12
90 Min.Ab 12
Keine zweite Chance (1)
Petra Schmidt-Schaller erlebt als Dr. Nora Schwarz den absoluten Albtraum: Ärztin Nora hat ihr Glück mit Ehemann Mickey und der gemeinsamen Tochter Jella gefunden. Doch dann zerstören Schüsse ihre heile Welt. Mickey ist tot, Nora schwerst verletzt - und Baby Jella verschwunden. Als Nora aus dem Koma erwacht, hat sie nur ein Ziel: Sie will Jella finden. Eine erste Spur ergibt sich, als eine Lösegeldforderung bei Noras Schwiegereltern eingeht ...
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions