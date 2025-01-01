Kickboxer: Die Vergeltung
85 Min.Ab 16
Kickboxer: Die Vergeltung
Reboot des Van-Damme-Klassikers "Kickboxer": Der Kampfsportler Eric feiert gerade mit seinem Bruder Kurt den Gewinn der Weltmeisterschaft, als die Promoterin Marcia ihm den Kampf seines Lebens in Thailand verspricht. Als Eric jedoch während des Kampfes gegen den legendären, bisher ungeschlagenen Tong Po stirbt, beschließt Kurt, seinen Bruder zu rächen. Mit Hilfe von Davids ehemaligem Trainer Durand erlernt Kurt die Kunst des Thaiboxens, um so Erics Mörder zu besiegen.
Genre:Action, Kampfsport
Produktion:US, 2015
Copyrights:© Elite Entertainment Group