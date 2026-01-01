Kieling - Expeditionen zu den Letzten ihrer Art 2: Teil 1
43 Min.Ab 0
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Kieling - Expeditionen zu den Letzten ihrer Art 2: Teil 1
Der weltbekannte Tier- und Naturfilmer Andreas Kieling sucht für diese Dokumentation die letzten Exemplare verschiedener Tierarten und zeigt dem Zuschauer die seltensten, gefährlichsten und gefährdetsten Spezies dieser Welt. Zu Kielings „Trophäen“ gehören die weltgrößten Krokodile und Wildschafe, der stolze Asiatische Löwe, der gefährliche Komodowaran, der kanadische Eisbär und eine sanftmütige Gorillafamilie, die in 4000 Metern Höhe im Hochland Ruandas lebt.
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
0
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