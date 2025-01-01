Kikis kleiner Lieferservice
Kikis kleiner Lieferservice
Bezaubernder Animationsfilm für die ganze Familie, basierend auf dem Kinderbuch von Eiko Kadono: Kiki ist anders als andere Kinder - sie ist eine Hexe. Einem alten Brauch zufolge muss sie mit 13 Jahren ihr Elternhaus verlassen, um ihre Kräfte vollends zu entfalten. Zuflucht findet sie bei einer Familie, die eine Bäckerei betreibt. Daraufhin kommt Kiki auf die Idee, einen Lieferservice zu eröffnen und findet darüber erste Freunde. Doch dann verliert sie ihre magischen Fähigkeiten.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:JP, 1989
0
