Kill Zombie!
82 Min.Ab 18
82 Min.Ab 18
Kill Zombie!
In dieser bizarr komischen Geschichte verwandelt ein außerirdischer Virus die Bewohner von Amsterdam in fleischfressende Zombies. Eine kleine Truppe Partybesucher wurde nur verschont, weil sie die Nacht zuvor zur Ausnüchterung im Knast gesessen hatte. Auch wenn hier viel Blut fließt und Körperteile fliegen, Lachflash ist garantiert in dieser kunterbunten Horrorkomödie.
Genre:Horror, Comedy
Produktion:NL, 2012
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Falcom