Killer ohne Gewissen | True Crime Doku
Killer ohne Gewissen | True Crime Doku
In einer Sommernacht im Jahr 1990 wird die Leiche eines mutmaßlichen Drogenkuriers brennend in einer Gasse in Minnesota aufgefunden. In Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei deckt das FBI einen Verbrecherring auf, der von einem Drogenboss geleitet wird, der Gewalt und Einschüchterung einsetzt, um sein Umfeld zum Schweigen zu bringen. Die "FBI-Akten" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Kriminalitätslabors des Federal Bureau of Investigation wirft. Echte FBI-Fälle werden durch Nachstellungen und Interviews nacherzählt, aufgrund der sensiblen Natur der Sendung wird Zuschauerdiscretion empfohlen. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!