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Killergrippe 2008

95 Min.Ab 12
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Killergrippe 2008

Was wäre, wenn eine von Mensch zu Mensch übertragbare Mutation des tödlichen Vogelgrippe-Erregers H5N1 heute in Deutschland ausbräche? Die WHO warnt seit Jahren vor der nächsten Pandemie, die Millionen Menschenleben fordern und zum Zusammenbruch des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft führen würde. Die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch der Weltseuche steigt mit jedem Jahr. Doch wie gut sind wir auf die Killergrippe vorbereitet? Rechte: ProSieben

Genre:
Dokumentation
Produktion:
DE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© ProSieben