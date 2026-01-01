Killergrippe 2008
95 Min.Ab 12
95 Min.Ab 12
Killergrippe 2008
Was wäre, wenn eine von Mensch zu Mensch übertragbare Mutation des tödlichen Vogelgrippe-Erregers H5N1 heute in Deutschland ausbräche? Die WHO warnt seit Jahren vor der nächsten Pandemie, die Millionen Menschenleben fordern und zum Zusammenbruch des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft führen würde. Die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch der Weltseuche steigt mit jedem Jahr. Doch wie gut sind wir auf die Killergrippe vorbereitet? Rechte: ProSieben
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben